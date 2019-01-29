Береза Кадырову: "Мне не за что извиняться"
Внефракционный народный депутат Борислав Береза в ответ на требование главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заявил, что ему не за что извиняться перед ведущей пропагандистских программ на российском телевидении Ольгой Скабеевой.
Об этом сообщает Громадське.
Береза отметил, что он считает, что ему не за что извиняться, комментируя заявление Кадырова в Telegram-канале, что он должен "должным образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный мужчина, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.
Береза заявил, что, по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли слова Кадырова угрозой.
"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили", - добавил он.
На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?"
Напоминаем:
- 24 января после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
- Скабеева пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.
- Журналистка мешала первому вице-спикеру Ирине Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ. Тогда депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.
- Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.