Береза ​​Кадырову: "Мне не за что извиняться"

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Вторник, 29 января 2019, 07:47

Внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​в ответ на требование главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заявил, что ему не за что извиняться перед ведущей пропагандистских программ на российском телевидении Ольгой Скабеевой.

Об этом сообщает Громадське.

Береза ​​отметил, что он считает, что ему не за что извиняться, комментируя заявление Кадырова в Telegram-канале, что он ​​должен "должным образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный мужчина, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.

Береза ​​заявил, что, по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли слова Кадырова угрозой.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили", - добавил он.

На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?"

Напоминаем: 

  • 24 января после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
  • Скабаева пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.
  • Журналистка мешала первому вице-спикеру Ирине Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ. Тогда депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.
  • Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

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Темы: ПАСЕ Росcия пропаганда Кадыров


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