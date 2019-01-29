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Сутки в ООС 5 обстрелов в сутки, оккупанты потеряли двух боевиков

Вторник, 29 января 2019, 07:07

За прошедшие сутки российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Крымское, населенных пунктов Майское и Новотошковское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения ООС, обороняясь, применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 28 января двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Темы: ООСбоевые действия
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