Свитолина и Ястремская не будут играть за сборную в Польше. Из-за денег?

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.

Федерация тенниса Украины заявила, что причина в финансовых условиях, выдвинутых агентом теннисисток Стефаном Гуровым, а сама Свитолина сообщила, что не сможет играть из-за травмы.

По версии Элины, после длительных консультаций с врачами она решила пропустить матчи сборной Украины в Польше.

"Это сложное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу", – написала Свитолина в Facebook.

"В данной ситуации меньше всего я бы хотела подвести нашу команду на корте. Держим кулаки за нашу сборную! У нас сильная и дружная команда, и я верю, что нам по силам пройти этот сложный этап!", – добавила она.

Со своей стороны, Федерация тенниса сообщила: "Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток Стефаном Гуровым, который возглавляет агентство "TOP Five Management".

"Все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации", – отметили в организации.

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно, в первую очередь, основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", – добавили в ФТУ.

Федерация поблагодарила "тех игроков, которые скорректировали личные планы в соответствии с потребностями национального спорта и будут выступать в составе сборной Украины":

"Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок. Верим в нашу победу!".

Вице-президент и исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сказал btu.org.ua, что об условиях с игроками договаривались еще в прошлом году, но все изменилось на прошлой неделе: "Агент Элины Стефан Гуров позвонил менеджеру сборной Ольге Савчук и назвал новые условия, которые были в 2,5 раза выше обусловленных".

"У нас есть стандартные условия, есть табличка призовых. В зависимости от рейтинга каждый из игроков получает суммы вознаграждения. В данном случае речь идет о десятках тысяч долларов", – сказал он.

"Те условия, которые выставил Гуров, – это невозможно для бюджета ФТУ в принципе. Это бюджет всего матча в Польше", – заявил Зукин.

По его словам, дополнительных спонсоров пока не ожидается, поэтому деньги пришлось бы "забрать у юниоров, не проводить турниры, прекратить выплачивать заработные платы".