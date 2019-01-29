Украина до сих пор отстает от соседей в борьбе с коррупцией, хуже только РФ - ТІ

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2018", согласно которому Украина несколько улучшила свои показатели, но до сих пор отстает от ближайших соседей.

Об этом говорится в презентации исследования.

Отмечается, что результат Украины - 32 балла и 120 место среди 180 стран.

По данным ТІ, таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 - 30 баллов, 130 место).

Сообщается, что среди своих соседей Украины смогла обойти только Российскую Федерацию (28 баллов, 138 место), тогда как остальные имеют более высокие оценки: Польша 60, Словакия - 50, Румыния - 47, Венгрия - 46, Беларусь - 44, Молдова - 33 балла.

Исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина Андрей Боровик считает, что такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищении от коррупции всех сфер жизни.

"Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути", - заявил он.

По его словам, рост показателей Украины состоялся, в частности, благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса.

Отмечается, что положительное влияние оказало введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности систем ProZorro, продажи и деятельность института бизнес-омбудсмена.

Трансперенси Интернешнл Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда.

Там добавили, что при этом большинство рекомендаций были проигнорированы властью.

В частности, украинское государство не повысило роль общественности в процессе проверки кандидатов на должности судей, из-за чего Общественный совет добродетели неоднократно оказывался в ситуации, когда Высшая квалификационная комиссия судей игнорировала его выводы относительно претендентов.

Также сообщается, что не было усилено Национальное антикоррупционное бюро Украины - детективы НАБУ так и не получили права на собственную "прослушку", а изменения в законодательство усложнили проведение экспертиз в уголовных производствах.

В ТІ напомнили и о публичном противостоянии между правоохранительными органами Украины, а также давление на активистов и журналистов, страшным примером чего стало убийство Екатерины Гандзюк.

"Не созданы условия для перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Дискредитированный орган и дальше не способен эффективно выполнять свою роль в антикоррупционной инфраструктуре", - заявили в организации.

Кроме того в ТЕІ считают, что проблема в том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция не избавились от функции борьбы с экономическими преступлениями и давление со стороны этих силовиков на бизнес остается весомым. Не создана и Службы финансовых расследований.

"Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014 году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли", - отметили в Transparency International.

По словам председателя правления "Transparency International Ukraine" Ярослава Юрчишина, результаты исследования можно оценивать по-разному. С одной стороны Украина обогнала Азербайджан и Казахстан, имеет постоянный прирост 1-2 балла последние 4 года, а также лучшие показатели начиная с 1998, когда Украина попала в рейтинг (1998, 2006 - 28 2016 - 29, 2017 - 30, 2018 - 32).

Вместе с тем, к худшим показателям ЕС Украине идти 5 лет, к средним - 10.

"Мы пока живем последствиями достижений 2014-2015 годов. На нас работают ProZorro ProZorro. Продажи, автоматический возврат НДС, открытые реестры собственности (пусть и не совершенные), открытые бюджеты (пусть и не полные)", - пояснил Юрчишин.

"Мы продвигаемся в основном потому, что другие падают (в этом году Казахстан и Азербайджан, в прошлом Россия). Нам надо наводить порядок с системой правосудия, избавить правоохранителей возможности кошмарить бизнес, упростить отношения бизнеса и власти (потому что у нас все слишком зарегулировано и при этом эти регуляции не работают из-за слабости государства), обновить НАПК и САП, усилить защиту активистов и их возможности сотрудничать с властью", - добавил он.

По его мнению, в Украины есть все шансы как к росту, так и падению в последующие годы.

Напомним: