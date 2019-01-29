РФ уверена, что большинство стран Совета Европы поддерживают ее членство в организации

Постпред РФ при СЕ Иван Солтановский заявил, что большинство стран Совета Европы выступают за сохранение членства России в этой организации.

С таким заявлением он выступил в ходе видеомоста в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает российское агентство ТАСС.

"Большинство стран – за то, чтобы мы оставались в Раде. Да, обострился вопрос в финансовом плане... Два года мы сознательно не платим взносы, поскольку наши равные права (в Парламентской ассамблее Совета Европы) не восстановлены", - заявил представитель РФ.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и аннексии Крыма.

Россия с 2017 года не платит взносы, которые составляют 7% бюджета Совета Европы. Москва поставила ультиматум, что возобновит выплаты, когда права ее делегации в ПАСЕ будут полностью восстановлены.

Если ситуация не изменится, то, по уставу Совета Европы, РФ превращается в злостного неплательщика и должна столкнуться с новыми ограничениями или в ПАСЕ, или в Комитете министров. В частности, РФ могут лишить права голоса в Комитете министров.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально инициировал работу над изменениями в устав Совета Европы для того, чтобы разрешить кризис с российскими неплатежами.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в России на межведомственном уровне разрабатывается план выхода страны из Совета Европы.

Подробнее о событиях читайте в статье "От суеты до мести: что происходит в Совете Европы вокруг Украины и РФ".

Европейская правда