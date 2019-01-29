Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ уверена, что большинство стран Совета Европы поддерживают ее членство в организации

Вторник, 29 января 2019, 10:38

Постпред РФ при СЕ Иван Солтановский заявил, что большинство стран Совета Европы выступают за сохранение членства России в этой организации.

С таким заявлением он выступил в ходе видеомоста в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает российское агентство ТАСС.

"Большинство стран – за то, чтобы мы оставались в Раде. Да, обострился вопрос в финансовом плане... Два года мы сознательно не платим взносы, поскольку наши равные права (в Парламентской ассамблее Совета Европы) не восстановлены", - заявил представитель РФ.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и аннексии Крыма.

Россия с 2017 года не платит взносы, которые составляют 7% бюджета Совета Европы. Москва поставила ультиматум, что возобновит выплаты, когда права ее делегации в ПАСЕ будут полностью восстановлены.

Если ситуация не изменится, то, по уставу Совета Европы, РФ превращается в злостного неплательщика и должна столкнуться с новыми ограничениями или в ПАСЕ, или в Комитете министров. В частности, РФ могут лишить права голоса в Комитете министров.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально инициировал работу над изменениями в устав Совета Европы для того, чтобы разрешить кризис с российскими неплатежами.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в России на межведомственном уровне разрабатывается план выхода страны из Совета Европы.

Подробнее о событиях читайте в статье "От суеты до мести: что происходит в Совете Европы вокруг Украины и РФ".

Европейская правда

Темы: РосcияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Росcия
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: