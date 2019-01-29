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После 4 месяцев этапа украинский политзаключенный Панов доставлен в Омск

Вторник, 29 января 2019, 10:46

Фигуранта "дела украинских диверсантов" политзаключенного Евгения Панова доставили в Омск после четырехмесячного этапа.

Об этом в Facebook сообщила его мать Вера Котелянец со ссылкой на украинского консула в Новосибирске.

"29.01 по сообщению украинского консула в Новосибирске, Женю этапом привезли в Омск. На этапе был почти 4 месяца. Это такая росиянская пытка над украинцем Евгением Пановым. Почти 4 тыс км от дома. Это изоляция от всего", – идет речь в сообщении.

Брат Панова Игорь Котелянец сообщил Крымской правозащитной группе, что в данное время украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какою именно колонию его поместят.

Напомним:

  • 25 октября Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.
  • ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов".
  • Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
  • Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

Темы: политзаключенныезаложники
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