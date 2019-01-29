В киоске с шаурмой в Ровно взорвался газовый баллон, есть травмированные

На территории ровенского рынка "Здолбуновский" в помещении киоска по продаже шаурмы в результате разгерметизации газового трубопровода от газового баллона к станку по запеканию шаурмы произошла вспышка газовоздушной смеси.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

"29 января в 10:27 в г. Ровно по ул. Здолбуновской на территории МЧП "Торговый центр-Д" рынок "Здолбуновский" вследствие разгерметизации газового трубопровода от газового баллона к станку по запеканию шаурмы произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении киоска по продаже шаурмы (металлический, размером 5х3м) и возгорания внутренней отделки киоска на площади 1 м2", - говорится в сообщении.

фото ГСЧС фото ГСЧС

По данным ГСЧС, владелец ларька устанавливается.

фото ГСЧС фото ГСЧС

Сообщается, что в результате вспышки травмированы два человека, которых в состоянии средней тяжести госпитализированы в Ровенскую областную клиническую больницу.

фото ГСЧС

Также отмечается, что возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей первичными средствами пожаротушения.