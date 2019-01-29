До февраля в Украине сохранится оттепель и туманная морось

В среду в Украине будет царить теплая, влажная воздушная масса с юго-запада Европы, температура воздуха повысится, будет пасмурно и в большинстве областей туманы.

Об этом 29 января сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха + 1+5 градусов, на юге +4+9 градусов, в Крыму до +14 градусов. Прохладнее будет на западе Украины: ночью -1-3 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 градусов тепла", - отметила Диденко.

По прогнозам синоптика, 30 января дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, лишь на юго-востоке атмосфера удержится от осадков.

"Оттепель будет способствовать таянию снега - сосульки, ледяные лужи, снежная каша, грохот оползней льда и снега с крыш домов. Осторожно!", - предостерегла Диденко.

В Киеве среда будет теплой, +2+4 градуса. В столице пройдут дождь и мокрый снег. Также синоптик предупредила о туманах.

Погода на среду, 30 января

По данным Диденко, такая погода завершит январь и начнет февраль.

В частности, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Украинский Гидрометцентр, 31 января - без существенных осадков, лишь ночью в северных, западных, Винницкой областях небольшой дождь с мокрым снегом.

Местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода на четверг, 31 января

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных, Сумской и Полтавской областях 1-6° мороза, днем ​​в южных областях 5-10° тепла), в Крыму ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°.

В Киеве в четверг ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​0-2° тепла.

Из-за оттепели в горах Карпат во вторник и среду предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровня), в частности, в горах Львовской и Закарпатской областей.

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.