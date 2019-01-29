Порошенко считает, что Тимошенко хочет прибрать к рукам всю власть

Президент Петр Порошенко считает опасной идею кандидата в президенты Юлии Тимошенко превратить Украину в парламентскую республику с канцлером во главе правительства.

Об этом он сказал 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Отдельные кандидаты предлагают возврат к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо. А кто-то - свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом", - сказал Порошенко.

"И, кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционный способ принятия новой Конституции в обход Верховной Рады", - заявил глава государства, отметив, что в заявленной его оппонентом концепции "исчезли антикоррупционные органы, в частности Национальное антикоррупционное бюро".

Напомним: