Порошенко считает, что Тимошенко хочет прибрать к рукам всю власть
Президент Петр Порошенко считает опасной идею кандидата в президенты Юлии Тимошенко превратить Украину в парламентскую республику с канцлером во главе правительства.
Об этом он сказал 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
"Отдельные кандидаты предлагают возврат к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо. А кто-то - свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом", - сказал Порошенко.
"И, кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционный способ принятия новой Конституции в обход Верховной Рады", - заявил глава государства, отметив, что в заявленной его оппонентом концепции "исчезли антикоррупционные органы, в частности Национальное антикоррупционное бюро".
Напомним:
- В августе 2018 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко представила концепцию новой Конституции Украины.
- Тимошенко считает, что парламентская форма правления с канцлером во главе правительства является лучшей формой для Украины.
- По мнению политика, украинское общество должно выбирать парламентское большинство, во главе которого будет кандидат в канцлеры, который в случае победы на выборах возглавит правительство.
- Тимошенко также предложила предусмотреть возможность в новой Конституции провести двухтуровые выборы в Верховную Раду.
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