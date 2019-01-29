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Премьер Польши отреагировал на "пленки Качиньского": искусная манипуляция

Вторник, 29 января 2019, 14:56

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал искусной манипуляцией материал Gazeta Wyborcza о записи переговоров лидера правящей партии с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

Об этом сообщает RMF FM, передает "Европейская правда".

"Этот текст показывает, с каким упорством среда "Выборчей" в течение почти 30 лет борется с Ярославом Качиньским, с Лехом Качиньским, с памятью о Лехе Качиньском, и к которым очередных манипуляций это издание способно прибегнуть", – заявил Моравецкий.

По его словам, обнародованные записи разговоров показывают, что Качиньский "ведет себя абсолютно честно и нет доказательств неуместного поведения политиков "Права и справедливости", а есть лишь подтверждение честности, достоверности и надежности действий".

"Это своеобразная искусная манипуляция. Очень обидно, но очень значительные силы привлечены, чтобы Польша не реформировалась, чтобы все вернулось, как было в прошлом. Нет, так быть не может" - заявил Моравецкий.

Как сообщалось, польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качинского построить две высотки в центре Варшавы.

В двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров должны были разместиться квартиры, отель и резиденция фонда Института имени Леха Качиньского.

Здания должна была возвести компания "Srebrna", которая принадлежит фундации имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Біргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большой заинтересованности СМИ в этом вопросе.

Лидер польской оппозиционной партии "Современная" Рышард Петру попросил прокуратуру дать оценку законности действий Качиньского в деле со строительством высоток.

Темы: Польшаскандал
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