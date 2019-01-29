Сгоревший Центральный гастроном Киева хотят превратить в торговый комплекс – СМИ

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Вторник, 29 января 2019, 17:18

Сгоревший во время масштабного пожара в 2017 году бывший Центральный гастроном на Крещатике могут превратить в торговый комплекс.

Об этом пишет 44.ua.

По данным издания, соответствующую архитектурную концепцию приняли в ноябре 2018 года года.

В частности Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия рассмотрел и одобрил предоставленную владельцем архитектурную концепцию реставрации сгоревшего здания под торговый комплекс с заведениями обслуживания населения.

Также Консультативный совет предложил компании при дальнейшем проектировании не допустить негативное влияние объекта проектирования на расположенные рядом объекты культурного наследия.

В декабре Департамент охраны культурного наследия согласовал "Проект первоочередных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Крещатик 40/1.

Заказчиком является ООО "АБ Инвестиции и развитие (владелец здания - ред.).

Отмечается, что в 2009 году здание на улице Крещатик 40/1 занесли в госреестр как памятник архитектуры и градостроительства истории местного значения.

В июне 2017 году на крыше бывшего Центрального гастронома вспыхнул крупный пожар, в результате которого сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между вторым и третьим этажами и крыша здания.

Позже появилась информация, что владелец сгоревшего дома на Крещатике планирует провести его реставрацию.

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Темы: Киев


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