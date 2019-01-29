РФ готовит кибератаки для вмешательства в украинские выборы – разведка США
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия будет использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.
Об этом он заявил 29 января во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки, сообщает "Новое время".
"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине", – сказал Коутс.
По его словам, Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей.
Директор Нацразведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей.
Напомним:
- Глава киберполиции Украины Сергей Демидюк заявил, что подконтрольные России хакеры наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.