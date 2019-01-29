РФ готовит кибератаки для вмешательства в украинские выборы – разведка США

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Вторник, 29 января 2019, 17:51

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия будет использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

Об этом он заявил 29 января во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки, сообщает "Новое время".

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине", – сказал Коутс.

По его словам, Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей.

Директор Нацразведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей.

Напомним:

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Темы: выборы президента 2019 Росcия США


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