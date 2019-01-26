Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киберполиция: Россия готовит кибератаки на выборы в Украине

Суббота, 26 января 2019, 23:48

Хакеры, скорее всего, подконтрольные России, наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на сервера ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.

Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк в интервью Reuters.

По его словам злоумышленники использовали зараженные вирусом поздравительные открытки, приглашения магазинов, предложения по обновлению программного обеспечения и другие вредоносные "фишинговые" материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации.

За десять недель до выборов хакеры также покупали личные данные сотрудников избирательных комиссий, сказал Демедюк, расплачиваясь криптовалютой через Даркнет, часть Интернета, доступную только через определенное программное обеспечение и обычно используемую анонимно.

"Есть постоянные атаки - они переходят от простых (программных) к приложениям, которые использует тот или иной сотрудник", - сказал он, добавив, что они напоминают кибератаки на энергетическую, транспортную и банковскую системы страны, наблюдаемые с 2014 года.

"Оплата происходит в криптовалюте в большинстве случаев ... и с тех же кошельков, которые использовались для финансирования предыдущих атак. Это говорит о том, что этим занимаются те же хакерские организации, которые находятся под контролем российских спецслужб", - сказал Демедюк.

На вопрос о замечаниях Демедюка представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "Российские государственные структуры никогда не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела других стран".

Напоминаем:

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыхакерыРосcияЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: