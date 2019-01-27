Киберполиция: Россия готовит кибератаки на выборы в Украине
Хакеры, скорее всего, подконтрольные России, наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на сервера ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.
Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демидюк в интервью Reuters.
По его словам злоумышленники использовали зараженные вирусом поздравительные открытки, приглашения магазинов, предложения по обновлению программного обеспечения и другие вредоносные "фишинговые" материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации.
За десять недель до выборов хакеры также покупали личные данные сотрудников избирательных комиссий, сказал Демедюк, расплачиваясь криптовалютой через Даркнет, часть Интернета, доступную только через определенное программное обеспечение и обычно используемую анонимно.
"Есть постоянные атаки - они переходят от простых (программных) к приложениям, которые использует тот или иной сотрудник", - сказал он, добавив, что они напоминают кибератаки на энергетическую, транспортную и банковскую системы страны, наблюдаемые с 2014 года.
"Оплата происходит в криптовалюте в большинстве случаев ... и с тех же кошельков, которые использовались для финансирования предыдущих атак. Это говорит о том, что этим занимаются те же хакерские организации, которые находятся под контролем российских спецслужб", - сказал Демедюк.
На вопрос о замечаниях Демедюка представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "Российские государственные структуры никогда не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела других стран".
Напоминаем:
- В результате одной из атак вредоносное ПО "NotPetya" в 2017 году поразило тысячи компьютеров не только в Украине, но и по всему миру.
- Служба безопасности Украины сообщала, о наличии доказательств причастности РФ к хакерским атакам, которые были направлены против Украины.
- Соединенные Штаты и Великобритания и другие страны присоединились к Украине в обвинении России в атаке вируса NotPetya.
- В России категорически отвергают обвинения в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya.
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