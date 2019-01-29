Боевики били с запрещенного оружия и гранатометов – ООС

В течение 29 января террористы на Донбассе пять раз обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины, один раз боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом по состоянию на 18.00 сообщает Операция объединенных сил.

Отмечается, что наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия.

"Позиции наших защитников вблизи Хутора Свободный были обстреляны российско-оккупационными войсками из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе города Авдеевка и с автоматических гранатометов вблизи поселка Богдановка.

В районе поселка Гнутово боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что ни один военнослужащий ООС не пострадал в результате обстрелов.

ВСУ в ответ на огонь применяли огневые средства.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.