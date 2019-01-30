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В Конгрессе США требуют обосновать снятие санкций с компаний Дерипаски

Среда, 30 января 2019, 03:53

Главы трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США, обратились с требованием к Минфину обосновать решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом говорится в официальном письме, которое опубликовали во вторник на сайте Финансового комитета нижней палаты Конгресса, передает "Укринформ".

"Отправляем официальный запрос на получение документов, касающихся процесса принятия решения, что привело к исключению из списка санкций компаний EN +," Русал "и" ЕвроСибЭнерго", - говорится в письме.

Главы комитетов требуют предоставить все необходимые документы до 5 февраля.

Письмо подписали глава Финансового комитета, конгресвумен Максин Уотерс, глава Комитета по вопросам разведки, конгрессмен Адам Шифф и глава Комитета по иностранным делам, конгрессмен Элиот Энгел.

Они отметили, что EN +, "Русал" и "ЕвроСибЭнерго связаны с приближенным к Путину олигархом Олегом Дерипаской, хотя формально его доля акций уменьшена в пакетах компаний.

Демократы также напомнили, что Дерипаска связан с экс-главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, который является фигурантом расследования Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы.

Напомним: 

  • США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.
  • Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".  
  • При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной. 
  • В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.
  • Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании. 
  • В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
  • В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской. 
  • В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.
  • В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило. 

Темы: СШАРосcиясанкции
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