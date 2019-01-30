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ООС: Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с вооружением

Среда, 30 января 2019, 06:41
ООС: Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с вооружением

За прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Потерь среди бойцов ОС нет. Украинские военные уничтожили военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами боевиков и ликвидировали засаду.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Обьеднних сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка, из автоматических гранатометов - возле  поселка Богдановка.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово, из гранатометов различных систем - возле поселка Новомихайловка", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ОС из минометов калибра 82 мм. в районе поселка Крымское и населенного пункта Екатериновка, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Луганское.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 29 января 4 оккупантов уничтожено, 6 - получили ранения.

"Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении, было обнаружено и ликвидировано засаду противника и захвачено: ПТРК "Фагот" - 1шт .; РПГ-18 - 1шт .; НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.

В течение текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в отчете.

Кроме того, украинские военные уничтожили военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами боевиков.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действия
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