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Майора СБУ и командира воинской части ООС поймали на взятке

Среда, 30 января 2019, 09:56

Следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США.

"Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУООСГБРвзятка
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