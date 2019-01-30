У Путина ответили Порошенко относительно "холодного мира" с РФ

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Среда, 30 января 2019, 12:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а события на Донбассе "спровоцированы людьми, находящимися у власти в Киеве".

Об этом он сказал, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко,  который накануне заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь, передает российский "Интерфакс".

По словам Пескова, "между Украиной и Россией нет никакой войны", а якобы есть "гражданская война в Украине".

Он пожаловался, что со стороны Украины предпринимаются "дискриминационные меры" по отношению к России.

"Это имеются в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть на самом деле не что иное, как посягательство на собственность зарубежных инвесторов", - сказал Песков.

Он добавил, что есть также "посягательство" на российские СМИ, а также жизнь и безопасность российских журналистов.

Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия хотела бы, чтобы "всех этих негативных проявлений" не было и чтобы двусторонние отношения РФ и Украины были свободны от "таких уродливых проявлений".

Напомним:

  • В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, в апреле-мае начала вооруженный конфликт на востоке Украины.
  • В мае 2014 года Порошенко избрали пятым президентом Украины.
  • С тех пор часть Украины остается оккупированной, на Донбассе продолжаются боевые действия, а президент России Владимир Путин не желает идти на компромиссы с Петром Порошенко.

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Темы: Росcия Путин Украина Порошенко


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