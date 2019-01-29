Нам нужен "холодный мир" с Россией – Порошенко

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Вторник, 29 января 2019, 14:51

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.

Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходит в Киеве в 101-ю годовщину боя под Крутами.

"Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине", – сказал Порошенко.

Он отметил, что на выборах народ будет выбирать не просто президента, но и Верховного главнокомандующего, поэтому он внимательно следит за различными предложениями.

"Несут порой такое, что мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира! Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом вынести на референдум. Или стать перед ним на колени", – сказал Порошенко.

"Еще раз повторяю: враг пришел не за Крымом, не за Донбассом – враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в "тюрьму народов", как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник де Кюстин", – заявил он.

"Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь – путь прочь от Москвы!", – сказал президент.

Он отметил, что Украина будет добиваться восстановления целостности политико-дипломатическим путем, используя санкции и механизм международной миссии ООН на Донбассе.

"Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Гарантировать его может только боеспособная армия, и она день за днем ​​будет усиливаться", – сказал Порошенко.

"В течение ближайших 5 лет нашим приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники", – добавил он.

Порошенко также сообщил, что он будет баллотироваться на второй срок.

Напомним

  • В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, в апреле-мае начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
  • В мае 2014 года Порошенко избрали пятым президентом Украины.
  • С тех пор часть Украины остается оккупированной, на Донбассе продолжаются боевые действия, а президент России Владимир Путин не желает идти на компромиссы с Петром Порошенко.

Украинская правда, дополнено

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Темы: Порошенко Росcия война выборы президента 2019


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