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Луценко дал Гриценко 24 часа на извинения за слова о сыне в АТО

Среда, 30 января 2019, 13:04

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на заявление кандидата в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко о том, что генпрокурор прятал своего сына от службы в АТО.

Реакцию на слова Гриценко генпрокурор опубликовал в Facebook.

В частности, Гриценко, пытаясь ответить на вопрос в интервью Дмитрию Гордону о причинах своего неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не скрывали своих сыновей от фронта.

 
Сын генпрокурора Александр Луценко

"Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений. Мой сын пошел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады", - написал Луценко.

"Пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с собратьями вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПу (Донецкого аэропорта - УП)", - утверждает он.

 

По словам Луценко, он не считает это чем-то особенным. По его мнению, это - обязанность каждого гражданина Украины.

"Понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г...", - добавил генпрокурор.

Также Луценко опубликовал фотографии сына в форме и на фоне военной техники.

Александр Луценко
Александр Луценко

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook также опубликовала видео "возвращение ребят из АТО".

"Среди них можно узнать и простого солдата Сашу Луценко, такого же чумазого, бородатого, уставшего", - написала Сарган.

Смотреть видео с 2.06 мин.

Как сообщалось, Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова не скрывал своего сына от службы в АТО.

По словам Гриценко, если бы сыновья судей, прокуроров и власти были на фронте, то война бы уже закончилась, не было бы торговли на крови, мародерства и солдаты были бы всем обеспечены, без помощи волонтеров.

"Он (сын Гриценко - ред.) был командиром взвода по охране аэродрома в Днипре, откуда действовали армейская авиация и спецназ. Как-то сын мне позвонил и сказал, что его взвод ликвидируют. Я поставил всех на уши и выяснил, что Петр Алексеевич дал прямое указание отозвать моего сына в тыл, чтобы закрыть мне рот", - рассказал Гриценко.

Гриценко сказал, что после этого он позвонил министру обороны и руководителю администрации президента и пригрозил большим скандалом, после чего приказ отменили.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоГриценкоАТО
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