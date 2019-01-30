Стрельба в Николаеве произошла из-за давнего долга – полиция

Стрельба в Николаеве, в результате которой погибли два человека, связана с рассмотрением судебного спора между местным жителем и одесситами.

Об этом сообщил журналистам замначальника ГУНП в Николаевской области, начальник следственного отдела Иван Выговский, пишет НикВести.

"Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности, еще 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка", – поведал следователь.

По словам Выговского, стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо.

Как стало известно, стрелявший не признает долг, который ему определил суд.

После судебного заседания, у участников происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил два выстрела из ружья.

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что правоохранители также общаются с сыном подозреваемого.

"Его пригласили в отделение полиции для общения со следователями с целью получения информации в интересах следствия", - сказал Тракало.

Напомним: