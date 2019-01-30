Украина в Минске предлагает обмен "3 на 3" и спрашивает о судьбе еще 13 пленных

Украина предлагает освободить трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на своих бойцов Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко и Александра Коринькова.

Об этом шла речь на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 30 января, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать троих россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев – С. Глондаря, Б. Пантюшенко, А. Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", – написала она.

"Реакции 0. Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все высшие хотелки просто так", – заявила Геращенко.

Командира танка Богдана Пантюшенко "Бронь" взяли в заложники с еще двумя бойцами 18 января 2015 года во время операции вблизи поселка Спартак и Донецкого аэропорта, а спецназначенцы Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, попав в "Дебальцевский котел".

Геращенко отметила, что украинская сторона подняла еще один вопрос: "У нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий".

"Мы подали ОБСЕ информацию о 13 граждан, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информация о судьбах этих людей. Так же как и о судьбах более 70 украинцев, содержание которых от нас скрывают", – сообщила Геращенко.

По ее словам, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук "остро поставил вопрос немедленного освобождения и призыв к ОБСЕ и МККК посетить тюрьмы на оккупированных территориях и искать там наших людей".

Геращенко также возмутилась, что координаторы ОБСЕ "подыгрывают" деструктивной позиции России, которая отказываются обсуждать передачу россиян в обмен на украинских политзаключенных Кремля

"Как по мне, вместо того, чтобы публиковать странные и малореалистичные "мирные планы", лучше бы приложили больше усилий, чтобы вызволить хоть одного заложника, перестали бояться Кремля и вслух бы обратились к РФ с предложением посредничества в процессе освобождения российского криминалитета – (в обмен) на политзаключенных", – написала она.

По мнению Геращенко, чтобы заставить РФ отдать украинских пленников нужны не новые "мирные планы", а новые жесткие санкции.