Боевики обстреляли из минометов позиции ООС у Кряковки

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Среда, 30 января 2019, 20:17

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный", - говорится в сообщении.

Также боевики обстреляли в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции военных из гранатометов в районе населенного пункта Павлополь.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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