Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Детективы НАБУ под руководством САП сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В этот же день внештатному советнику сообщено о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8, 245 миллионов долларов предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш", и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии украинского правительства в размере 292,4 миллиона долларов.

"Для этого бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатным советником этого ГП", - отметили в НАБУ.

В результате этих действий, 8,245 миллионов долларов из полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована в Республике Кипр, были использованы в собственных интересах подозреваемого.

"В результате таких действий сорвано запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одного из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 миллиардов гривен", - добавили в Бюро.

Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что канадская компания прекратила сотрудничество с Украиной по запуску телекоммуникационного спутника из-за исчезновения 8 миллионов долларов в оффшорах.