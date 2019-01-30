Россия исключила возможность введения международной миссии в Керченский пролив

532 просмотра
Среда, 30 января 2019, 23:30

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи.

Об этом пишет ТАСС.

"Об этом не может быть и речи. Мы как жест доброй воли предложили такую ​​одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - отметил он.

Карасин добавил, что президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеде Меркель организовать одноразовый визит экспертов. "Но мы категорически против того, чтобы это связывалось то с многосторонним форматом мониторинга, и еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат к полномасштабной, долгосрочной миссии", - сказал замглавы МИД РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин ранее одобрительно отзывался о предложении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море. В то же время он отвергал предложение Москвы об одноразовом визите наблюдателей.

Напомним, во время визита в Москву Маас заявил, что суда уже могут свободно проходить через Керченский пролив.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Керченский пролив Крым аннексия


powered by lun.ua
По теме
Отец Павла Гриба о сыне: он умрет, если срочно не сделать операцию 30 января 2019, 23:07
Новости дня: Расстрел у суда и конфликт Гриценко-Луценко 30 января 2019, 21:12
Украина в Минске предлагает обмен "3 на 3" и спрашивает о судьбе еще 13 пленных 30 января 2019, 17:15
Все новости
Главные новости
Отец Павла Гриба о сыне: он умрет, если срочно не сделать операцию
Новости дня: Расстрел у суда и конфликт Гриценко-Луценко
Конфликт в Одесском медвузе: суд остановил приказ о его образовании - Супрун
На Корсике неизвестный открыл огонь по прохожим, 5 раненых
Все новости
исследование

Неандертальцы умели метать копья на 20 метров

еда

7 причин, почему помидоры полезны для здоровья

психология

Как разрешать конфликты и сотрудничать ради детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів