Россия исключила возможность введения международной миссии в Керченский пролив

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи.

Об этом пишет ТАСС.

"Об этом не может быть и речи. Мы как жест доброй воли предложили такую ​​одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - отметил он.

Карасин добавил, что президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеде Меркель организовать одноразовый визит экспертов. "Но мы категорически против того, чтобы это связывалось то с многосторонним форматом мониторинга, и еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат к полномасштабной, долгосрочной миссии", - сказал замглавы МИД РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин ранее одобрительно отзывался о предложении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море. В то же время он отвергал предложение Москвы об одноразовом визите наблюдателей.

Напомним, во время визита в Москву Маас заявил, что суда уже могут свободно проходить через Керченский пролив.

Европейская правда