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Сутки в ООС: 7 обстрелов, бойцы ВСУ уничтожили вражеский МТЛБ с зениткой

Четверг, 31 января 2019, 07:16

За прошедшие сутки российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Павлополь. города Марьинка, населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Кряковка, в районе Хутора Свободный, в районе города Попасная, в районе населенного пункта Крымское.

Также у Крымского враг бил из зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на МТЛБ-У.

Действиями украинских военных минометная батарея противника была подавлена, МТЛБ-У и зенитная  установка уничтожены с помощью ПТРК "Сугна-П".

Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению.

По данным разведки, 30 января, двое оккупантов уничтожены, трое получили тяжелые ранения.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

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Темы: ООСбоевые действия
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