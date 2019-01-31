В ЦИК пока не решили, как быть с выборами на линии разграничения

Информации о территориях Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить проведение выборов президента 31 марта, в Центральной избирательной комиссии нет.

Об этом говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net, в котором шла речь о возможности проведения выборов президента на линии разграничения, в частности, Станице Луганской.

"Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось", – ответил ЦИК.

В комиссии напомнили, что по закону военно-гражданские администрации уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.

По информации LIGA.net, в Станице Луганской, которая находится на линии разграничения, в 12 километрах от оккупированного Луганска, среди местных жителей ходит слух, что они якобы не смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года.

"Говорят, что у нас выборов не будет. Интересно, на каком основании? Я – гражданка Украины, специально выехала из Луганска, почему меня лишают права голоса?!", – отметила местная жительница Наталья.

Другой собеседник Александр считает, что выборы президента обязательно нужно проводить: "Нужно показать всем, что мы – это Украина, тут хватает разных настроений, а если их отменят, то многие этого вообще не поймут".