В Николаеве руководителя аппарата суда обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве взятки

Ленинский райсуд Николаева удовлетворил заявление адвоката об отводе председательствующего судьи по делу по обвинению руководителя аппарата Центрального николаевского райсуда, которого обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Отмечается, что руководитель аппарата суда подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество)) и ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство потерпевшей к покушению на предоставление неправомерной выгоды - должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения).

Согласно материалам дела, руководитель аппарата центрального райсуда Николаева подстрекал потерпевшую дать взятку судье Заводского райсуда Николаева, а 19 мая 2018 года незаконно, путем обмана, завладел средствами в сумме в 1000 долларов.

Отмечается, что по данному делу защита несколько раз пыталась добиться отвода председательствующего судьи из-за того, что он якобы незаконно исключил из состава судей по указанному делу другого судью.

Сообщается, что 31 января Ленинский райсуд Николаева удовлетворил заявление адвоката, указав в постановлении, что есть нарушения порядка определения судьи для рассмотрения дела, в связи с тем, что указанное производство, как подследственное Национальному антикоррупционному бюро Украины, может рассматриваться коллегиально в составе трех судей.

По данным суда, определения судей для рассмотрения уголовного производства по обвинению руководителя аппарата Центрального районного суда г. Николаева осуществлено с нарушением требований закона.

Постановление обжалованию не подлежит.