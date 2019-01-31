"Ты еще кровью не харкал": На Львовщине избили судью и сломали ему ногу

Высший совет правосудия рассмотрит нападение на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина.

Об этом сообщает сайт судебной власти Украины.

Отмечается, что 30 января в ВСП поступило сообщение Самсина, в котором он сообщает, что 27 января к нему подошли мужчины, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским районным судом.

"Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал"", - указано в сообщении.

После этого, по словам судьи, мужчины напали на него, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги.

Сообщается, что на место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте, судья был доставлен в местную районную больницу.

Также сообщается, что 28 января судья обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления и в тот же день уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

Отмечается, что в соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.