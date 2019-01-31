Больше всего рекламы у Порошенко и Тимошенко – ОПОРА

Президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко являются лидерами по агитационной активности в январе.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что в январе активную рекламную кампанию развернули 28 человек, большинство из которых на то время не были зарегистрированы кандидатами на пост президента.

"Абсолютными лидерами по масштабам и интенсивности агитационной деятельности в январе 2019 года остаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Так же активными, но не так территориально разветвленными, являются агитационные кампании Олега Ляшко и Андрея Садового", - говорится в сообщении.

Анатолий Гриценко и Владимир Зеленский, по наблюдению ОПОРЫ, избирательно используют различные формы агитации и не проводят одинаково масштабных кампаний в разных регионах Украины.

Также активны агитационные кампании Александра Шевченко и Руслан Кошулинского, в частности в компоненте наружной рекламы.

В то же время агитационные кампании других активных кандидатов (Александра Вилкула, Юрия Бойко, Сергея Каплина) в январе имели только региональный уклон.

Среди зарегистрированных кандидатов вообще не проводили масштабных агитационных мероприятий Виталий Скоцик, Роман Насиров, Александр Мороз, Аркадий Корнацкий и Александр Данилюк.

Среди незарегистрированных кандидатов, кроме Петра Порошенко, лидирует также Арсений Яценюк, который пока на выборы даже не выдвигался.

"Более 20 человек проводят активную агитационную кампанию, используя региональные печатные СМИ. Наиболее масштабными в этом компоненте агитации являются кампании Петра Порошенко (массовое размещение в 24 областях), Юлии Тимошенко (23 области) и Олега Ляшко (20 областей)", - отмечает ОПОРА.

Онлайн СМИ и соцсети, по их данным, используют для агитации практически все зарегистрированные кандидаты.

Отмечается, что самым распространенным нарушением в январе стало изготовление и распространение печатных материалов предвыборной агитации без исходных данных или финансирование агитации не из избирательного фонда кандидата.

По этим фактам наблюдатели ОПОРЫ направили 239 обращений и заявлений в полицию.