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Работница исправительной колонии "ДНР" сдалась полиции

Четверг, 31 января 2019, 14:46

На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Новотроицкое" полицейским добровольно сдалась работница исправительной колонии "ДНР".

Об этом информирует в четверг Волновахский отдел полиции Донецкой области.

32-летняя жительница оккупированной территории рассказала, что в декабре 2018 она покинула ряды боевиков и желает вернуться на подконтрольную украинскую территорию.

Женщина объяснила, что в течение 4 лет она работала в исправительной колонии государственной службы исполнения наказаний при так называемом "Министерстве юстиции "ДНР"". Инспектор имела звание старшего сержанта и осуществляла охрану внешнего периметра колонии.

Но месяц назад из-за болезни своего ребенка она была вынуждена уволиться со службы. Бывшая участница НЗФ рассказала, что едет в Волноваху за лекарствами, ведь на оккупированной территории нет возможности их приобрести. Женщина выразила желание сотрудничать с полицией, говорят правоохранители.

В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Правоохранители проверят, не повершала ли подозреваемая в рядах "ДНР" тяжких преступлений против мирного населения.

После этого производство может быть переквалифицировано в ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Украинская правда
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