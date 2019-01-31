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В Киеве со стрельбой задержали коммунальщика из Львовской области: погорел на откате

Четверг, 31 января 2019, 16:55

В столице у Международного выставочного центра задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета и директора общества, который предоставил коммунальщику 680 тысяч гривен отката.

Об этом 31 января в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

"Работники полиции были вынуждены применить оружие, так как последние, пытались скрыться с места преступления", - сказала пресс-секретарь. 

 

Информация о происшествии уже появилась на сайте полиции.

Правоохранители установили, что руководитель КП вместе с директором обществ организовали преступную схему по хищению бюджетных средств.

 

Задержанные завышали стоимость коммунальной техники во время закупок.

Отмечается, что для получения средства за технику в полном объеме, руководитель обществ должен был предоставить коммунальщику 680 тысяч гривен "отката".

 

Во время задержания 31 января руководитель КП пытался бежать, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие.

Сейчас руководителя коммунального предприятия и директора общества задержали.

 

По данному факту следователи ГУНП во Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Украинская правда
Темы: Львовотмывание денегполиция
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