Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС у Песок

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и гранатометов", - говорится в сообщении.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов позиции военных в районе населенного пункта Пески.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.