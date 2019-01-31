Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС у Песок

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Четверг, 31 января 2019, 18:35

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и гранатометов", - говорится в сообщении.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов позиции военных в районе населенного пункта Пески.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе ОРДЛО война Росcия
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