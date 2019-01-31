Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исполнять обязанности Аласании будет Чернотицкий

Четверг, 31 января 2019, 19:10

Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Об этом "Украинской правде" сообщил член Наблюдательного Совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Алексей Панич.

"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере, не знал до момента решения", - сказал Панич.

По словам члена Наблюдательного совета НОТУ, Аласания будет исполнять обязанности главы Общественного еще две недели, с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно он покинет пост, пока не известно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения. 

Николай Чернотицкий
Николай Чернотицкий

Кроме того Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от 2 месяцев.

"Когда выберем нового председателя правлений, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - пояснил Панич.

Чернотицкий - член правления ПАО "НОТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Он родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.

Напомним:

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Последние новости
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
Все новости...
Реклама: