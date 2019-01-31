Исполнять обязанности Аласании будет Чернотицкий

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Четверг, 31 января 2019, 20:10

Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Об этом "Украинской правде" сообщил член Наблюдательного Совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Алексей Панич.

"Мы назначили одног

Когда именно он покинет пост, пока не известно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения. 

Николай Чернотицкий
Николай Чернотицкий

Кроме того Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от 2 месяцев.

"Когда выберем нового председателя правлений, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - пояснил Панич.

Чернотицкий - член правления ПАО "НОТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Он родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.

Напомним:

Алена Мазуренко, УП

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