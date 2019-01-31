Исполнять обязанности Аласании будет Чернотицкий

Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Об этом "Украинской правде" сообщил член Наблюдательного Совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Алексей Панич.

"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере, не знал до момента решения", - сказал Панич.

По словам члена Наблюдательного совета НОТУ, Аласания будет исполнять обязанности главы Общественного еще две недели, с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно он покинет пост, пока не известно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения.

Николай Чернотицкий

Кроме того Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от 2 месяцев.

"Когда выберем нового председателя правлений, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - пояснил Панич.

Чернотицкий - член правления ПАО "НОТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Он родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.

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