ГПУ не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу - Луценко
Генеральная прокуратура не будет подавать апелляцию на приговор экс-президенту Виктору Януковичу за государственную измену.
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".
"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор Януковичу - УП), а сосредоточиться на следующем деле, потому что мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы считаем, что имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, Якименко (экс-председателя СБУ), Захарченко (экс-главы МВД) и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане и это предполагает пожизненное", - отметил Луценко.
Напомним:
- 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 12 и 13 годам, но большее наказание поглотило меньшее.
- При этом Януковича оправдали по статье 110 УКУ (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
- Приговор занял 143 страницы – весь его зачитали в четверг.
- Янукович с 2014 года скрывается в России.
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