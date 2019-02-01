ГПУ не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу - Луценко

Генеральная прокуратура не будет подавать апелляцию на приговор экс-президенту Виктору Януковичу за государственную измену.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор Януковичу - УП), а сосредоточиться на следующем деле, потому что мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы считаем, что имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, Якименко (экс-председателя СБУ), Захарченко (экс-главы МВД) и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане и это предполагает пожизненное", - отметил Луценко.

Напомним: