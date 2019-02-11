ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь

139 просмотров
Понедельник, 11 февраля 2019, 07:22

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 11 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Авдеевка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное.

Из минометов калибра 82 мм - вблизи села Гнутово, из стрелкового оружия - возле города Красногоровка", - подчеркнли в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды вблизи поселка Южное, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.

Из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Старый Айдар, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Светлодарск.

По данным разведки, 10 февраля один оккупанта уничтожен и двое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия Донбасс


powered by lun.ua
По теме
Боевики трижды вели огонь по силам ОС, применили крупный калибр 10 февраля 2019, 20:03
Война на востоке: 10 обстрелов, силы ООС уничтожили 2 оккупантов и бронетехнику противника 10 февраля 2019, 07:43
Боевики снова стреляют из запрещенного "Минском" вооружения 9 февраля 2019, 19:05
Все новости
Главные новости
В Вооруженных силах США назвали РФ "раненым медведем, который просто бросается"
На Житомирщине священникам, которые перешли в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП
На борту самолета Афины-Киев нашли неизвестное вещество, рейс отложили
В начале недели в горах лавины, на Закарпатье подъем воды в реках - синоптики
Все новости
еда

Какие фрукты стоит есть для потери веса

Опыт

Один день с машинистом киевского метро

Instagram дня

Яркие торты от 14-летнего кондитера

Опыт

Как шоумен Александр Педан прокачивает физкультуру в школах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів