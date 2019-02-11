"Укроборонпром" показал модернизированный Т-64

Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" постоянно усиливает украинское войско модернизированным танком Т-64 образца 2017 года.

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром".

Как отмечается, Т-64 хорошо показал себя на востоке Украины, а при модернизации получил "расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и новой динамической защиты".

"По результатам комплекса испытаний, модернизированный Т-64 образца 2017 года с прошлого года серийно поставляется в Вооруженные силы Украины", – отмечает "Укроборонпром".

"Харьковский бронетанковый завод" уже произвел более сотни Т-64 образца 2017 года. Выпущенных машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады, но танки и дальше модернизируют.

При модернизации в боевую машину интегрируют современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Они устойчивы к световым помехам и обеспечивают работу в сложных условиях, не чувствительны к засветке при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

А в прицельный комплекс наводчика интегрируют "тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях".

Также Т-64 образца 2017 года получил новую динамическую защиту, которая "эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро​​".

Обновленные танки имеют систему спутниковой навигации от ГП "Оризон-Навигация": автоматизированная цифровая система позволяет онлайн обмениваться зашифрованными данными; сведения о месте нахождения каждой машины могут поступать к командующим всех уровней.

Танки также оснащают цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную, защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 км.

Улучшенный Т-64 показывали на соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge в 2017 году и на параде по случаю Дня Независимости Украины в 2018 году.