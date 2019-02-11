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В Венгрии открыли 370 дел против украинцев за подделку заявлений на венгерское гражданство

Понедельник, 11 февраля 2019, 09:47

По состоянию на 28 января 2019 года против украинцев, которые незаконным путем получили гражданство Венгрии, было открыто 370 дел о расследовании, предъявлены обвинения по 156 делам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Венгрии Петер Полт в официальном ответе на запрос лидера фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" (DK) Агнеш Вадаи, сообщает "Мукачево.net".

В этом ответе также говорится, что в настоящее время активно ведется 60 расследований, 32 случая находятся еще на начальной стадии. Всего вынесены судебные решения по 108 делам, и только два из них еще не являются окончательными.

"В основном процедура была начата, когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, а также когда экзамен на знание языка сдавало подставное лицо", - отметил Петер Полт.

Будут ли все выявленные нарушители лишены гражданства Венгрии, в прокуратуре не сообщили.

Ранее глава фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" (DK) Агнеш Вадаи обратилась в Генпрокуратуру Венгрии с просьбой расследовать дела против украинцев, которые получили венгерское гражданство мошенническим путем, а также оформили в Венгрии фальшивую прописку.

Незадолго до парламентских выборов в Венгрии несколько политиков от DK также сообщили, что в восточной части страны зарегистрировано много украинцев, которых якобы готовят для фальсификации результатов выборов.

Европейская правда 

Темы: ВенгрияУкраинагражданство
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