В Венгрии открыли 370 дел против украинцев за подделку заявлений на венгерское гражданство
По состоянию на 28 января 2019 года против украинцев, которые незаконным путем получили гражданство Венгрии, было открыто 370 дел о расследовании, предъявлены обвинения по 156 делам.
Об этом сообщил генеральный прокурор Венгрии Петер Полт в официальном ответе на запрос лидера фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" (DK) Агнеш Вадаи, сообщает "Мукачево.net".
В этом ответе также говорится, что в настоящее время активно ведется 60 расследований, 32 случая находятся еще на начальной стадии. Всего вынесены судебные решения по 108 делам, и только два из них еще не являются окончательными.
"В основном процедура была начата, когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, а также когда экзамен на знание языка сдавало подставное лицо", - отметил Петер Полт.
Будут ли все выявленные нарушители лишены гражданства Венгрии, в прокуратуре не сообщили.
Ранее глава фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" (DK) Агнеш Вадаи обратилась в Генпрокуратуру Венгрии с просьбой расследовать дела против украинцев, которые получили венгерское гражданство мошенническим путем, а также оформили в Венгрии фальшивую прописку.
Незадолго до парламентских выборов в Венгрии несколько политиков от DK также сообщили, что в восточной части страны зарегистрировано много украинцев, которых якобы готовят для фальсификации результатов выборов.
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