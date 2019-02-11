В Венгрии открыли 370 дел против украинцев за подделку заявлений на венгерское гражданство

416 просмотров
Понедельник, 11 февраля 2019, 10:47

По состоянию на 28 января 2019 года против украинцев, которые незаконным путем получили гражданство Венгрии, было открыто 370 дел о расследовании, предъявлены обвинения по 156 делам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Венгрии Петер Полт в официальном ответе на запрос лидера фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" (DK) Агнеш Вадаи, сообщает "Мукачево.net".

В этом ответе также говорится, что в настоящее время активно ведется 60 расследований, 32 случая находятся еще на начальной стадии. Всего вынесены судебные решения по 108 делам, и только два из них еще не являются окончательными.

"В основном процедура была начата, когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, а также когда экзамен на знание языка сдавало подставное лицо", - отметил Петер Полт.

Будут ли все выявленные нарушители лишены гражданства Венгрии, в прокуратуре не сообщили.

Ранее глава фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" (DK) Агнеш Вадаи обратилась в Генпрокуратуру Венгрии с просьбой расследовать дела против украинцев, которые получили венгерское гражданство мошенническим путем, а также оформили в Венгрии фальшивую прописку.

Незадолго до парламентских выборов в Венгрии несколько политиков от DK также сообщили, что в восточной части страны зарегистрировано много украинцев, которых якобы готовят для фальсификации результатов выборов.

Европейская правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Венгрия Украина гражданство


powered by lun.ua
По теме
Экс-премьер Македонии бежал в Венгрию "из-за угрозы убийства" 3 февраля 2019, 14:42
Поджог союза венгров в Ужгороде: появились новые улики против экс-помощника немецкого депутата 1 февраля 2019, 00:05
Венгрия не присоединится к евроскептическому блоку, возглавляемому Италией 30 января 2019, 22:37
Все новости
Главные новости
Капитан "Норда" не пересекал границ и рубеж с Крымом – пограничники
Дело Гандзюк: Замгубернатора приехал на допрос и хочет отстранения
Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк
ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве
Все новости
психология

Агрессия у подростков: какие причины и что с этим делать?

психология

Когда самооценка женщин начинает страдать от соцсетей

рейтинги

10 лучших городов мира для любителей еды

здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів