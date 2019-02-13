Найем, Залищук и Кº создали платформу для похода на выборы

Часть межфракционного объединения "Еврооптимисты" создала гражданско-политическую инициативу и предлагает либеральным силам идти независимой платформой на парламентские выборы.

Об этом "Украинской правде" рассказала народный депутат от БПП Светлана Залищук.

"#Дійзнами" - это гражданско-политическая инициатива новых либеральных сил для объединения перед выборами в Верховную Раду", - говорит нардеп.

Сюда вошли, в частности, нардепы фракции БПП Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Алексей Мушак, депутат фракции "Народный фронт" Наталья Кацер-Бучковская, политолог Николай Давидюк и другие.

"Мы считаем, что не стоит ждать до окончания президентских выборов, а уже сейчас нужно объединять как можно больше людей, исповедующих общие ценности, перед парламентскими выборами", - отметила нардеп.

По словам Залищук, в Украине уже есть и другие подобные инициативы - "Люди важливі", "Однодумці, "Інші люди" плюс ряд людей из окружения Анатолия Гриценко, из окружения Андрея Садового.

"У нас всех общие цели и рано или поздно мы должны начинать диалог, чтобы совместно, а не порознь, идти на парламентские выборы", - пояснила депутат.

Народный депутат Мустафа Найем говорит, что они хотят "противопоставить совместные организованные действия политическому застою".

"Я не хочу и не буду ждать очередного торжества уныния на парламентских... Наша главная цель - чтобы новых людей в политике стало больше. В вашем местном совете, исполкоме, в столице, в судах, в полиции, в правительстве и в парламенте. В стране", - говорит он.