Тимошенко пообещала избирателям зарплаты в 1000 долларов

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала украинцам, в случае победы на выборах, за следующие 5 лет увеличить средние заработные платы до уровня 1000 долларов.

Об этом Тимошенко заявила во время митинга в Ивано-Франковской области, пишет пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко предлагает за следующие 5 лет "достичь по крайней мере уровня Польши" и увеличить уровень средней зарплаты граждан примерно до 1000 долларов.

При этом она заявила, что повышение уровня жизни украинцев - это не популизм, а "благополучие нашей экономики".

"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики", - заявила она.

По ее словам, если "новой власти" удастся на рыночных основах укрепить гривну, то "постепенно в гривневом исчислении поднимется уровень жизни людей и в валютном исчислении поднимется наш ВВП".

По состоянию на 13 февраля, по данным НБУ, 1 доллар в Украине стоит 27,01 гривни.

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

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