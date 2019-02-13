Тимошенко пообещала избирателям зарплаты в 1000 долларов
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала украинцам, в случае победы на выборах, за следующие 5 лет увеличить средние заработные платы до уровня 1000 долларов.
Об этом Тимошенко заявила во время митинга в Ивано-Франковской области, пишет пресс-служба "Батькивщины".
Тимошенко предлагает за следующие 5 лет "достичь по крайней мере уровня Польши" и увеличить уровень средней зарплаты граждан примерно до 1000 долларов.
При этом она заявила, что повышение уровня жизни украинцев - это не популизм, а "благополучие нашей экономики".
"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики", - заявила она.
По ее словам, если "новой власти" удастся на рыночных основах укрепить гривну, то "постепенно в гривневом исчислении поднимется уровень жизни людей и в валютном исчислении поднимется наш ВВП".
По состоянию на 13 февраля, по данным НБУ, 1 доллар в Украине стоит 27,01 гривни.
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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко
Напомним:
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Всего зарегистрировано 44 кандидата.