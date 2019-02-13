Боевики обстреляли из минометов позиции ООС у Водяного, есть раненый

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе села Водяное", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики дважды обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС в районе населенного пункта Павплопиль и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское", - добавили в ООС.

В штабе заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.