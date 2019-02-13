Почти 40% киевлян считают "томос-тур" Порошенко агитацией - КМИС

Киевляне преимущественно склоняются к мысли, что так называемый "Томос-тур" президента Петра Порошенко был средством предвыборной агитации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 38,3% опрошенных выбрали ответ "безусловно, средство предвыборной агитации" Порошенко, 21% считают, что "томос-тур" в равной степени средство популяризации Поместной Православной Церкви и средство предвыборной агитации, 13,9% заявили, что это в большей степени, средство предвыборной агитации, но частично - средство популяризации ПЦУ.

Исключительно как средство популяризации ПЦУ "томос-тур" назвали только 11,2% опрошенных.

Опрос проводился с 19 января по 4 февраля 2019 по заказу клиента.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTИ, computer-assistedtelephoneinterviews) опрошено 811 респондентов, проживающих в Киеве.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

Больше узнать о кандидате Порошенко можно здесь.

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Напомним:

В 2018 году начался процесс объединения православных церквей Украины, в результате которого была создана Православная Церковь Украины, которой Константинопольский Патриарх предоставил томос - автокефалию, то есть независимость от других поместных церквей.

Президент Петр Порошенко в течение всего января посещал различные регионы Украины представляя текст томоса.