Що треба знати виборцю про Петра Порошенка

Політичний бекграунд

Порошенко – старожил української політики. Він був міністром закордонних справ в уряді Тимошенко, очолював міністерство економічного розвитку та торгівлі при прем’єрі Азарові, нетривалий час був секретарем Ради нацбезпеки і оборони під час президентства Ющенка. Окрім цього головував у Раді Нацбанку, а також чотири рази обирався у ВР.

На початку 2000 року Порошенко створив у Верховній Раді фракцію "Солідарність". Восени того ж року вона увійшла до Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України", яку за рік переіменували на Партію регіонів. Порошенко, разом з Володимиром Рибаком і Валентином Ландиком, став співголовою партії.

Ще за півроку він вийшов із лав ПР і разом із "Солідарністю" увійшов у виборчий блок Ющенка "Наша Україна".

Передвиборча програма

Порошенко офіційно заявив про те, що йде на перевибори одним з останніх – 29 січня, але передвиборчу програму ще не опублікував.

Погляди на ключові питання:

Донбас Ситуація на Донбасі має бути вирішена в рамках Мінського та Нормандського форматів. Ситуація на Донбасі має бути вирішена в рамках Мінського та Нормандського форматів. Крим Повернення Криму під український контроль відбудеться, коли півострів стане "непідйомним тягарем для Москви". Для цього слід використовувати "наявні міжнародно-правові механізми" та зміцнювати "міжнародний режим деокупації" Криму. Зовнішня політика Україна до 2024 року подасть заявку на вступ до Євросоюзу, а також отримає і почне виконувати План дій щодо членства в НАТО. У Україна до 2024 року подасть заявку на вступ до Євросоюзу, а також отримає і почне виконувати План дій щодо членства в НАТО. У відносинах з Росією необхідний "холодний мир". Мовне питання Україні потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов'язаних зі статусом української мови як державної. Україні потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов'язаних зі статусом української мови як державної.

З якою стратегією йде на вибори

Безальтернативність. Саме цим словом можна описати передвиборчу стратегію команди президента.

Політтехнолог Порошенка Ігор Гринів, відповідаючи на запитання, чому українці повинні підтримати чинного президента вдруге, каже, що "він найкращий, а люди вважають, що кращих немає".

Медійну основу піару Порошенка перед виборами складають "армія, мова та віра", тобто посилення Збройних сил, української мови та отримання томосу про автокефалію Української православної церкви.

Але якщо вірити близькому соратнику президента Ігорю Кононенку, передвиборчі "фішки" Порошенка з’являться тільки після офіційної заяви про участь у виборах.

Рейтинги

Група "Рейтинг", січень 2019 "Демократичні ініціативи", грудень 2018

"Рейтинг" – ті, хто визначився та має намір голосувати, похибка – 1,3%. "Демократичні ініціативи" – ті, хто збирається брати участь у виборах президента, похибка – не більше 2,3%.

*Олександр Шевченко

Скандали

Звинувачення в корупції у 2005

Перший трапився ще в далекому вересні 2005 року. Тоді екс-державний секретар Олександр Зінченко звинуватив Порошенка (на той час секретаря РНБО), першого помічника Олександра Третьякова і лідера парламентської фракції "Наша Україна" Миколу Мартиненка в корупції.

"Порошенко, Третяков і компанія, посилаючись на президента, призначають своїх всюди, де тільки можна, свідомо тиснуть на незалежну судову гілку влади, вільно почувають себе в приватизаційних процесах. Здавалося б саме тому у вищому ешелоні влади має працювати вимога Майдану – відокремлення бізнесу від влади. Це саме вас стосується, Петро Олексійович", – казав Зінченко.

У відповідь Порошенко заявляв, що в спічі Зінченка "немає жодного слова правди". Та все ж на тлі скандалу подав у відставку. Згодом проти Порошенка відкрили кримінальну справу, але її було закрито.

Панамські документи і Райські папери

У березні 2016 року після публікації Панамських документів стало відомо, що президент створив три офшорні компанії для реструктуризації своїх активів Roshen.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в Roshen передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Офшорні компанії Порошенка фігурували і в Райських паперах, які опублікували в листопаді 2017 року. Журналісти-розслідувачі зазначали, що метою створення офшору президентом могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес у "сліпий траст".

Плівки Оніщенка

У вересні 2016 року народний депутат Олександр Онищенко, з якого ВР зняла недоторканність і дала згоду на арешт через підозру в організації корупційної схеми з перепродажу газу на суму близько 3 млрд грн, з-за кордону заявив, що брав участь в переговорах про купівлю телеканалу "112 Україна" за нібито дорученням Порошенка.

А вже згодом Онищенко розповів про наявність у нього таємних записів розмов з президентом. За його словами, Порошенко намагався домовитись щодо нерозповсюдження записів, але у підсумку Онищенко передав компромат спецслужбам США.

ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні нардепа-утікача писали, що в Онищенка є записи про скупку голосів депутатів Ради, боротьбу Порошенка та його оточення за контроль над фінансовими потоками, у тому числі тіньовими, а також спроби заволодіти телеканалом "112 Україна".

Загалом Онищенко опублікував записи з нібито Олесем Довгим, Миколою Мартиненком та Петром Порошенком. У відповідь на Банковій зазначили, що "фейки не вимагають коментарів".

Також Онищенко заявляв про наявність запису розмови, де президент нібито погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

Зазначимо, що в ході публікації перших плівок Онищенка в СБУ заявили, що нардеп-утікач вчинив державну зраду і співпрацює зі спецслужбами РФ.

Продаж фабрики Roshen у російському Липецьку

Перед вступом на посаду президента в 2014 Порошенко казав про намір "зробити рішучі кроки" і продемонструвати "не лише країні, а й світу, що позбувається бізнесу, продає його і концентрує всі зусилля <...> на служіння народу".

Але за нинішню каденцію президенту не вдалось позбутись багатьох своїх активів, зокрема, фабрики Roshen у Липецьку.

Проблеми у кондитерської корпорації в Росії почались ще до анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі. У липні 2013 року Росспоживнагляд заборонив імпорт до Росії продукції Roshen через її погану якість.

Уже в березні 2014 року проти Roshen Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо незаконного використання товарного знака, а на російські рахунки корпорації був накладений арешт. У 2015 році наклали арешт і на саму липецьку фабрику.

У 2017 році фабрику закрили. У корпорації заявили, що рішення прийняли з економічних і політичних причин.

А ще в Roshen кажуть, що не можуть продати свій російський актив нібито через президента РФ Володимира Путіна.

"За всіма перевірками, кримінальними справами та арештом майна, через яке ми не можемо продати фабрику, стоїть він (Путін – УП). Він тримає наші Липецькі активи в заручниках на своїй території, а ми виводимо всі дивіденди, отримані від них, і вкладаємо їх у благодійні проекти і наше виробництво в Україні", – запевняв президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський.

Мальдіви

Під час новорічної відпустки з 1 по 8 січня 2018 року Порошенко перебував на Мальдівах. Він летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

В Адміністрації президента підтвердили факт поїздки Порошенка на Мальдіви. На Банковій запевняли, що це був "короткий відпочинок, який він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів".

Хто спонсор

Офіційних даних про спонсорів кампанії Порошенка немає.

Інформаційно президента підтримують, крім "5 каналу" та "Прямого", на телеканалі "Україна", що належить олігарху Рінату Ахметову, каналах з орбіти впливу Віктора Пінчука та частково "Інтері" Льовочкіна-Фірташа.

Нагадаємо, що під час засідання суду у Відні в кінці квітня 2015 року, олігарх Дмитро Фірташ заявив, що зустрічався з Порошенком і Віталієм Кличком навесні 2014 року і уклав з ними політичні угоди про підтримку на виборах президента і мера Києва відповідно.

Президент наполягає, що під час "беззмістовної і дуже короткої" зустрічі з Фірташем жодних угод не укладав.