СБУ изъяла 6,5 тонн янтаря на подпольном комплексе по его обработке

Сотрудники СБУ разоблачили подпольный промышленный комплекс по обработке янтаря, незаконно добытого в Житомирской и Ровенской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники Управления СБУ в Житомирской области установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне - гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырья и построил миниобщежитие для работников", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, мужчина использовал выходцев из Средней Азии, проживающих в Украине, как рабочую силу. На нелегальном производстве одновременно могли работать более полусотни рабочих.

Готовый товар из "солнечного камня" человек переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

"В рамках начатого уголовного производства во время санкционированных обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях обнаружили оборудования для огранки камня, обработанные камни и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "черную бухгалтерию" и большую сумму наличности", - рассказали в службе безопасности.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырья, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Стоимость изъятого "солнечного камня" и изделий из него будет определена после проведения надлежащих геммологических экспертиз.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса.