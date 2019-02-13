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Пограничники не пустили в Украину епископа УПЦ МП Гедеона

Среда, 13 февраля 2019, 22:19

Пограничники в столичном аэропорту "Борисполь" не пропустили епископа УПЦ МП Гедеона (в миру Юрия Харона) в Украину, заявляя, что у него есть гражданство нескольких стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

Он отметил, что сегодня, 13 февраля, около 18.00, в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров рейса, прибывших из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Юрий Харон.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран", - рассказал представитель.

"Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "Русского МИРА", - добавил Слободян.

После этого с Хароном начали работать правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях.

В то же время сам священник УПЦ МП заявляет, что его не впустили якобы из отмененного гражданства.

"Я нахожусь в аэропорту "Борисполь" на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство отменено, недействительно, хотя 15 дней назад я вылетал и никаких проблем не было, никаких решений судов не было, ни решения президента не было, просто мотивируя, тем, что мой паспорт якобы был утерян, но заявлений я не давал. Религиозное политическое давление и произвол, который сегодня происходит в Украине", - утверждает Юрий Харон.

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Напоминаем:

  • В расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщалось, что настоятель "Десятинного монастыря" УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины Юрий Харон является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службацерковьРосcия
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