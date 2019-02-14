Война на востоке: Оккупанты 10 раз открывали огонь и понесли потери
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает прес-центр ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских защитников.
Дважды из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета боевики стреляли в районе села Водяное.
Из минометов калибра 120 мм также били вблизи населенного пункта Лебединский.
Противотанковые ракетные комплексы, станковые гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе населенного пункта Павлополь.
Вблизи города Авдеевка оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников.
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг стрелял в районе села Крымское,
из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новолуганское.
Вооружение боевой машины пехоты БМП-1 и станковый противотанковый гранатомет боевики применили в районе населенного пункта Майское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Обороняясь, подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 13 февраля двое оккупантов уничтожены и двое ранены.
По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.
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