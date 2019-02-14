В Ровно задержали главаря банды "Федора", достойной "блокбастера"

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Четверг, 14 февраля 2019, 09:16

В Ровно задержали лидера преступной группировки "Федора", которая действует на территории Ровенской области с 2011 года.

13 февраля посредника и руководителя преступной группировки задержали при вымогательстве 100 тысяч долларов, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"О преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер", – написал он в Facebook.

 

По данным Аброськина, группировка "Федора" в период с 2011 года и до сих пор "занималась вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью – собственное обогащение".

Пострадал от этой банды и гражданин Италии, который в 2008 году решил вложить деньги в ресторанный бизнес в Украине.

"Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женщину, ради которой приехал из Италии, – она ​​умерла. Но он, как стойкий оловянный солдатик, все искал правду", – отмечает Аброськин.

Он предлагает другим пострадавшим от преступных действий ОПГ "Федора" обращаться к Департамерту стратегических расследований Нацполиции: +380442990039 или +380986743871.

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Темы: Ровно криминал


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