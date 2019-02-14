Одного из руководителей контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на РФ – СМИ

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Четверг, 14 февраля 2019, 11:14

Главу департамента контрразведки Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре отстранили от обязанностей из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает бельгийское издание De Morgen со ссылкой на источники.

Сообщается, что Клемент Вандерборре работает на контрразведку Бельгии в течение 40 лет. В последнее время его младшие коллеги начали жаловаться на стиль его руководства. Кроме того, Вандерборре подозревают в том, что он уничтожал конфиденциальные документы в офисном шредере.

До завершения внутреннего расследования Вандерборре находится дома. Его офис закрыт с января. В то же время сам Вандерборре отрицает все обвинения.

Что касается обвинений в шпионаже на РФ, то издание упоминает о письме одного из сотрудников бельгийской контрразведки.

В письме утверждается, что Клемент Вандерборре во время спецоперации в Сербии в 2016 году предоставил гражданке Сербии доступ к конфиденциальной информации. Женщина, вероятно, работала как двойной агент в пользу России.

Европейская правда

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Темы: Бельгия шпионаж Росcия


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