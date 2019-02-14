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Опрос показал, какой внешней политики ожидают украинцы от следующего президента

Четверг, 14 февраля 2019, 11:10
Опрос показал, какой внешней политики ожидают украинцы от следующего президента

Более половины украинцев (53,9%) считают важным, чтобы будущий президент продолжал европейскую интеграцию Украины.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса общественного мнения, которые были презентованы GfK Ukraine в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования:

  •  36,1% респондентов ответили, что вопрос евроинтеграции является важным, но не принципиальным для их решения на выборах
  • 17,8% участников опроса заявили, что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партию
  •  9% опрошенных заявили, что будут голосовать за человека, который прекратит европейскую интеграцию
  • 21,4% сказали, что им все равно
  • 15% было сложно ответить на вопрос
  • 0,4% дали другие ответы

По данным социологов, наибольший процент опрошенных, которые сказали, что будут голосовать за того, кто остановит евроинтеграцию, в южных областях (16,2%), а на востоке наибольшее количество тех, кому все равно (32,2%).

На вопрос, ощущают ли респонденты позитивный эффект от сближения с Евросоюзом, 64,1% ответили, что не ощущают, 18,4% - ощущают, а 17,5% было сложно ответить на вопрос.

Отмечается, что среди тех, кто ощущает позитивный эффект от сближения с ЕС, 31,2% опрошенных видят его в том, что громады сами активно решают проблемы населенных пунктов и не ждут, что это сделает государство.

Кроме того, 28,6% респондентов назвали улучшение транспортной инфраструктуры, для 27,6% важно, что местная власть прислушивается к громаде, 27% - местные производители начали экспортировать товары в ЕС, 20,7% - местная власть демонстрирует прозрачность и подотчетность.

В исследовании указывается, что 20% опрошенных отмечают улучшение состояния дел с окружающей средой, 19,2% - улучшение обслуживания в заведениях социальной инфраструктуры, 18,5% - появление новых рабочих мест и приход иностранных инвесторов, 18% - меньше бюрократии на местах, 6,3% - другое, 9,3% ответили, что не знают.

Сообщается, что опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.

Темы: опроссоциологиявыборы президента 2019
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