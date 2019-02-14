Опрос показал, какой внешней политики ожидают украинцы от следующего президента

Более половины украинцев (53,9%) считают важным, чтобы будущий президент продолжал европейскую интеграцию Украины.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса общественного мнения, которые были презентованы GfK Ukraine в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования:

36,1% респондентов ответили, что вопрос евроинтеграции является важным, но не принципиальным для их решения на выборах

респондентов ответили, что вопрос евроинтеграции является важным, но не принципиальным для их решения на выборах 17,8% участников опроса заявили, что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партию

участников опроса заявили, что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партию 9% опрошенных заявили, что будут голосовать за человека, который прекратит европейскую интеграцию

опрошенных заявили, что 21,4% сказали, что им все равно

сказали, что им все равно 15% было сложно ответить на вопрос

было сложно ответить на вопрос 0,4% дали другие ответы

По данным социологов, наибольший процент опрошенных, которые сказали, что будут голосовать за того, кто остановит евроинтеграцию, в южных областях (16,2%), а на востоке наибольшее количество тех, кому все равно (32,2%).

На вопрос, ощущают ли респонденты позитивный эффект от сближения с Евросоюзом, 64,1% ответили, что не ощущают, 18,4% - ощущают, а 17,5% было сложно ответить на вопрос.

Отмечается, что среди тех, кто ощущает позитивный эффект от сближения с ЕС, 31,2% опрошенных видят его в том, что громады сами активно решают проблемы населенных пунктов и не ждут, что это сделает государство.

Кроме того, 28,6% респондентов назвали улучшение транспортной инфраструктуры, для 27,6% важно, что местная власть прислушивается к громаде, 27% - местные производители начали экспортировать товары в ЕС, 20,7% - местная власть демонстрирует прозрачность и подотчетность.

В исследовании указывается, что 20% опрошенных отмечают улучшение состояния дел с окружающей средой, 19,2% - улучшение обслуживания в заведениях социальной инфраструктуры, 18,5% - появление новых рабочих мест и приход иностранных инвесторов, 18% - меньше бюрократии на местах, 6,3% - другое, 9,3% ответили, что не знают.

Сообщается, что опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.