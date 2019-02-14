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Лишь 10% украинцев хотят силой вернуть Донбасс, столько же - за переговоры с Путиным

Четверг, 14 февраля 2019, 11:50

Чуть более 10% (10,6%) украинцев считают, что будущий президент должен решать конфликт на Донбассе лично с президентом России Владимиром Путиным без участия иностранных государств.

Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения GfK Ukraine, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, 19,1% опрошенных считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией о прекращении боевых действий на Донбассе путем переговоров в "будапештском формате" (при участии Великобритании, США, России, Франции и Китая).

12,1% ответили, что данный конфликт необходимо решать с помощью минского процесса, в нормандском формате.

12% опрошенных считают, что это внутренний конфликт, поэтому необходимо вести переговоры непосредственно с представителями неподконтрольных территорий Донбасса, 11,6% - необходимо задействовать Вооруженные силы Украины для того, чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями.

9,9% опрошенных выразили мнение, что Украина должна отпустить неподконтрольные территории и не пытаться их вернуть. 23,5% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.

Темы: ДонбассПутинвыборы президента 2019
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